Недвижимость
Чиновники сняли баннер дольщиков с ЖК “Охта Модерн”, но не решились трогать манекены
Представители администрации Красногвардейского района Петербурга вновь посетили многострадальный долгострой «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15.
Днем 28 августа чиновники прибыли туда не одни, а с подкреплением в виде промышленных альпинистов. Также власти прихватили с собой предписание о демонтаже огромного баннера обманутых дольщиков, который на прошлой неделе появился на фасаде здания рядом с картонными манекенами. В предписании было сказано, что баннер нарушает правила благоустройства.
На стройплощадке присутствовал конкурсный управляющий Владимир Полуянов, который занимает сторону обманутых дольщиков. На его глазах альпинисты с олимпийской скоростью отстегнули баннер от стены, но при этом почему-то не тронули картонные фигуры на балконах. Видимо, они очень хорошо вписываются в экстерьер дома и правил благоустройства не нарушают.
«Фонтанка» связалась с Владимиром Полуяновым. К этому моменту он уже успел написать заявление на возбуждение уголовного дела о краже баннера.
– Баннер отвезут на спецплощадку для хранения до выявления собственника, потому что так называемой власти очень интересно, кто является инициатором размещения, – рассказал конкурсный управляющий.
Также Полуянов добавил, что чиновники несколько раз упомянули о возбуждении административного производства, но никаких документов в доказательство не представили. Более того, по словам собеседника "Фонтанки", сотрудники администрации не посчитали нужным показать Полуянову даже свои "корочки".
По закону дольщиков должны были предупредить о нарушенных ими правилах благоустройства и дать на демонтаж 15 дней, считает конкурсный управляющий. Однако власти решили не медлить. Владимир Полуянов будет оспаривать это решение в суде.
24 августа обманутые дольщики «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15, для привлечения внимания к своей проблеме вывесили на стене дома баннер с надписью «Дом пустых обещаний. 507 обманутых дольщиков» и выставили на пустых балконах картонные манекены. На следующий день на место прибыла делегация из чиновников, которым все это не понравилось. Они были не прочь снять баннер в тот же день, но не прихватили с собой ни батута, ни вертолета, чтобы подняться на высоту.
Справка:
ЖК «Охта Модерн» в 2003 году начала строить компания «ИВИ-93». Сдать комплекс почти на 500 квартир должны были в 2006 году. Сроки несколько раз сдвигались, а в 2009-м застройщик обанкротился. Потом объект поочередно брались завершать фирмы «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн», связанная с ГК «Модуль». В марте 2017 года был арестован совладелец последней Евгений Кривцов, причастный, по версии следователей, к многочисленным двойным продажам в ЖК «Охта Модерн». В декабре 2017 года в ООО «Питер Констракшн» была введена процедура наблюдения. В мае 2018-го суд принял решение о банкротстве застройщика. 19 июля 2018 года был арестован бывший генеральный директор «Питер Констракшн» Тимофей Поздняков. Он находится под домашним арестом. Кстати, недавно дольщики потребовали изменить меру пресечения на заключение.