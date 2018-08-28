Чиновники сняли баннер дольщиков с ЖК “Охта Модерн”, но не решились трогать манекены

Представители администрации Красногвардейского района Петербурга вновь посетили многострадальный долгострой «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15.

Днем 28 августа чиновники прибыли туда не одни, а с подкреплением в виде промышленных альпинистов. Также власти прихватили с собой предписание о демонтаже огромного баннера обманутых дольщиков, который на прошлой неделе появился на фасаде здания рядом с картонными манекенами. В предписании было сказано, что баннер нарушает правила благоустройства.

На стройплощадке присутствовал конкурсный управляющий Владимир Полуянов, который занимает сторону обманутых дольщиков. На его глазах альпинисты с олимпийской скоростью отстегнули баннер от стены, но при этом почему-то не тронули картонные фигуры на балконах. Видимо, они очень хорошо вписываются в экстерьер дома и правил благоустройства не нарушают.

«Фонтанка» связалась с Владимиром Полуяновым. К этому моменту он уже успел написать заявление на возбуждение уголовного дела о краже баннера.

– Баннер отвезут на спецплощадку для хранения до выявления собственника, потому что так называемой власти очень интересно, кто является инициатором размещения, – рассказал конкурсный управляющий.

Также Полуянов добавил, что чиновники несколько раз упомянули о возбуждении административного производства, но никаких документов в доказательство не представили. Более того, по словам собеседника "Фонтанки", сотрудники администрации не посчитали нужным показать Полуянову даже свои "корочки".

По закону дольщиков должны были предупредить о нарушенных ими правилах благоустройства и дать на демонтаж 15 дней, считает конкурсный управляющий. Однако власти решили не медлить. Владимир Полуянов будет оспаривать это решение в суде.

24 августа обманутые дольщики «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15, для привлечения внимания к своей проблеме вывесили на стене дома баннер с надписью «Дом пустых обещаний. 507 обманутых дольщиков» и выставили на пустых балконах картонные манекены. На следующий день на место прибыла делегация из чиновников, которым все это не понравилось. Они были не прочь снять баннер в тот же день, но не прихватили с собой ни батута, ни вертолета, чтобы подняться на высоту.