Дуров о новых правилах Telegram: Обращения от российских служб мы не рассматриваем
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал новые правила сервиса, позволяющие передавать властям информацию о пользователях, которые подозреваются в террористической деятельности.
«Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных» – так в своем телеграм-канале Дуров прокомментировал нововведения в политике его компании.
Бизнесмен подчеркнул, что властям стран будут передаваться только IP-адреса и номера телефонов террористов, которые признаны таковыми решением суда. Он отметил, что на такие шаги Telegram пошел еще и для того, чтобы сделать площадку менее интересной для людей, занимающихся террористической деятельностью.
Он также подчеркнул, что возможность сотрудничества мессенджера и властей не повлияет на блокировку Telegram в России, так как российская сторона просила предоставить доступ к сообщениям всех пользователей.
Дуров заметил, что в России его детище остается вне закона. «В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – подчеркнул бизнесмен, добавив, что сопротивление продолжается.
Справка:
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. Для того, чтобы перекрыть пользователям доступ к Telegram, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Однако к результату это пока не привело.