Дуров о новых правилах Telegram: Обращения от российских служб мы не рассматриваем

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал новые правила сервиса, позволяющие передавать властям информацию о пользователях, которые подозреваются в террористической деятельности.

«Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных» – так в своем телеграм-канале Дуров прокомментировал нововведения в политике его компании.

Бизнесмен подчеркнул, что властям стран будут передаваться только IP-адреса и номера телефонов террористов, которые признаны таковыми решением суда. Он отметил, что на такие шаги Telegram пошел еще и для того, чтобы сделать площадку менее интересной для людей, занимающихся террористической деятельностью.

Он также подчеркнул, что возможность сотрудничества мессенджера и властей не повлияет на блокировку Telegram в России, так как российская сторона просила предоставить доступ к сообщениям всех пользователей.

Дуров заметил, что в России его детище остается вне закона. «В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – подчеркнул бизнесмен, добавив, что сопротивление продолжается.