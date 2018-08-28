«Группа ЛСР» построит на набережной Черной речки жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire

«Группа ЛСР» построит жилой комплекс бизнес-класса на границе Петроградского и Приморского районов. Как сообщила компания, проект под названием Riviere Noire появится по адресу: набережная Черной речки, д. 3, лит. А, К, Д.

Комплекс будет состоять их трех монолитных домов высотой до 11 этажей. Он рассчитан на 559 квартир. Общая площадь зданий составит чуть более 52 тыс. кв. м, полезная – 33 тыс. кв. м.

Проект разработали специалисты архитектурного бюро Intercolumnium. Один из домов расположится параллельно набережной Черной речки, второй будет построен в Красногвардейском переулке, третий – в глубине квартала, вблизи памятника архитектуры классицизма – дачи Головина. Внутренние дворы домов обращены в сторону Большой Невки.

Компания уже приступила к подготовке территории для строительства комплекса. Осенью начнутся продажи. Строительство завершится к 2021 году.

ПАО «Группа ЛСР» создана в 1993 году. Специализируется на производстве стройматериалов, строительстве и девелопменте. Бизнес группы сконцентрирован в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,6 млн кв. м рыночной стоимостью более 185 млрд рублей. В 2017 году выручка «Группы ЛСР» составила 138 494 млн рублей.