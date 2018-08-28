Бежавший в Киев министр ДНР рассказал об участии России в конфликте на востоке Украины

Экс-министр культуры и туризма самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Лекстутес дал показания службе безопасности Украины и рассказал о якобы имевшем место участии России в конфликте на востоке страны и формировании ДНР.

«В результате спецоперации контрразведки СБУ с временно оккупированой территории Донецкой области был эвакуирован бывший министр культуры и туризма «террористической организации «ДНР», – сообщается 28 августа на сайте Службы безопасности Украины.

Украинская контрразведка рассказала, что в мае 2014 года Лекстутес присоединился к ополчению ДНР (или «незаконным вооруженным формированиям», как это называет украинская сторона). Он занял высокое положение в республике, что позволило ему заниматься «организацией псевдореферендума» и формированием органов власти. СБУ настаивает, что это происходило при непосредственном участии России.

В итоге Лекстутес занял пост исполняющего обязанности главы министерства культуры и спорта в республике на востоке страны. По словам министра, в это время он неоднократно посещал Россию якобы для общения с кураторами и выступления в "пропагандистских передачах".

Чуть позже он сбежал в Киев, где решил рассказать о своей работе в ДНР. В частности, он рассказал о том, что должен был возглавить республику вместо Александра Захарченко (нынешний глава ДНР). Такое кадровое решения якобы обсуждалось "кураторами из России". В СБУ указывают, что экс-министр якобы сообщил им информацию о «непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донбасса и другой противоправной деятельности в Украине».

Отмечается, что Лекстутес согласился сотрудничать с СБУ и воспользовался программой «Тебя ждут дома», которая поможет ему избежать уголовной ответственности.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года (по результатам проведения соответствующего референдума) на территории Донецкой и Луганской областей также были проведены референдумы о независимости от Украины и провозглашении Донецкой и Луганской народных республик. Международного признания они не получили. Власти Киева решили "навести порядок" в Донбассе силовым способом. Вооруженный конфликт продолжается до сих пор.