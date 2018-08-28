Петербургская паралимпийская спортсменка взяла бронзу на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Надежда Андреева, спортсменка из Санкт-Петербурга, завоевала бронзу на чемпионате Мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего сборная России выиграла четыре медали.

Чемпионат прошел в Португалии. Сборную России, как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», на состязаниях представили двенадцать спортсменов, среди которых были и петербургские гребцы Надежда Андреева и Алексей Бывальцев. Надежде удалось взять бронзу в состязаниях на байдарках в категории KL2. Первые два места заняли представительницы Великобритании Шарлот Хеншоу и Эмма Вигс соответственно.

«Надежда весь год упорно тренировалась и уверенно взяла медаль. Сейчас она немного отдохнет и начнет подготовку к следующему году, к завоеванию лицензии на Паралимпийские игры 2020 года», – сказала Светлана Суворова, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по пара-гребле.

Также российская команда завоевала еще три медали. Золото у представительницы Краснодарского края Ларисы Волик в гребле на каноэ среди женщин в классе VL3. Москвич Леонид Крылов стал бронзовым призером в заездах на байдарках в классе KL3. А в классе VL2 в соревновании каноисток бронза у волгоградской спортсменки Марии Никифоровой.

В общекомандном зачете сборная команда России заняла 6 место. Победителями стала сборная Великобритании, на втором месте украинские спортсмены и третье место у сборной Австралии.