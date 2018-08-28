Ударить по жидовским хулителям. Прокуратура признала законным православный призыв к расправе над инакомыслящими

Прокуратура сочла соответствующим законодательству публичный призыв священнослужителя к верующим наказать «богохульника». Видеообращение о жидовских хулителях благополучно прошло тест на экстремизм.

Размещенный в Youtube видеоролик оценивала прокуратура Камчатского края, сообщило 28 августа информагентство «Кам24». На нем запечатлена двухминутная речь афонского иеросхимника Онуфрия, обращенная к православным верующим: «Соберитесь духом и с верой накажите богохульника. Накажите его так, чтобы ни сам он, ни подобные ему жидовские хулители никогда не посмели дерзнуть, сказать или написать что-либо против помазанника божиего. Сие святое, богоугодное дело».

Богохульником Онуфрий назвал художника Денисла Лопатина, автора карикатуры «Найдите дуре мужика». На ней угадываются образ Натальи Поклонской с нимбом и стилизованная под секс-игрушку фигура бородатого мужчины в эполетах. Во всяком случае, депутат Госдумы считала себя прообразом карикатуры. Впервые рисунок продемонстрировали в октябре 2017 года на митинге в Петропавловске-Камчатском. Полиция и Следственный комитет не сочли его оскорбляющим чувства верующих.

Видео с Онуфрием было опубликовано в июне 2018 года, призыв расправиться с Лопатиным он адресовал «отцам, братьям, сестрам, а также духовным чадам». Художник после угроз эмигрировал во Францию, а прокуратура Камчатки занялась проверкой. В ролике она не нашла нарушений действующего законодательства.

Иеросхимник Онуфрий (Стебелев-Веласкес) приехал на Афон в 1999 году. Активно печатается на портале «Москва – Третий Рим», стоит в оппозиции к митрополиту Кириллу, является противником экуменизма, его телефон встречается под объявлениями о продаже корня «Афонское чудо», которое рекламируют как средство от рака и других тяжелых болезней.