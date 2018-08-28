Банк «Санкт-Петербург» показал самую большую полугодовую прибыль с 2011 года

Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия 2018 года показал по МСФО чистую прибыль в 4,4 млрд рублей — лучший показатель за последние семь лет. Это на 32,1% лучше, по сравнению с результатом за 1-е полугодие 2017 года.

– Несмотря на множество негативных внешних факторов, банк достиг лучшей за последние 7 лет полугодовой прибыли. Это подтверждает, что мы на правильном пути и наша цель по рентабельности капитала в 15% вполне достижима, – заявил Александр Савельев, председатель правления «Санкт-Петербурга».

Чистая прибыль за 2-й квартал 2018 года составила 2,5 млрд рублей. При этом выручка за первое полугодие – 15,5 млрд рублей — на 1,7% меньше, чем год назад.

Активы банка по итогам 1-го полугодия 2018 года составили 602,1 млрд рублей. Средства клиентов – 361,9 млрд рублей. За 1-е полугодие 2018 года объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 10,3%, объем срочных депозитов снизился на 3,8%. На 1 июля 2018 года 59,6% средств клиентов составили средства физических лиц, 40,4% – средства корпоративных клиентов.

Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 3,6% и составил 271,8 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 8% и составил 76,8 млрд рублей, в том числе ипотечные кредиты за 1-е полугодие 2018 года выросли на 4,7%, потребительские кредиты выросли на 18,9%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 14,0%. На 1 июля 2018 года доля проблемной задолженности составила 12,1% (14,3% на 1 января 2018 года).

Рентабельность капитала составила 12,4% за 1-е полугодие 2018 года и 14,3% за 2-й квартал 2018 года. Стоимость риска во 2-м квартале опустилась ниже 175 базисных пунктов – наименьший уровень за последние четыре года.