Правительство РФ не поддержало создание отдельной статьи для стритрейсеров

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении административной ответственности для стритрейсеров.

Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс». Законопроект предлагает добавить в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью 12.38, которая предусматривает административную ответственность за организацию и проведение незаконного автомобильного и мотоциклетного соревнования.

Правительство отмечает, что соответствующие запреты и ограничения на организаторов и участников стритрейсерских турниров в настоящее время отсутствуют. При этом в законодательстве РФ также отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий порядок организации и проведения обозначенных мероприятий.

"Таким образом, введение предлагаемой законопроектом административной ответственности преждевременно", – отмечается в отзыве кабмина.

Напомним, в июне жертвой гонок стритрейсеров на Невском проспекте стала заслуженная балерина Мариинского театра.