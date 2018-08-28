ВС Украины насчитали 200 убитых "российских военных" под Иловайском

Во время боевых действий в районе Иловайска Донецкой области Украины 24-29 августа 2014 года погибло "более двух сотен россиян". Об этом во время пресс-конференции 28 августа заявил начальник управления гражданско-военного сотрудничества вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ноздрачев.

"По информации, полученной от различных разведывательных органов, и по результатам нашей работы во время иловайских событий погибло не более 200 военнослужащих Российской Федерации", – цитирует Ноздрачева издание "Украинская правда". По его словам, также около 300 военнослужащих РФ, участвовавших в контрнаступлении и блокировании Иловайска, были ранены. Издание упоминает, что Ноздрачев в 2014 году занимался сотрудничеством с местным населением в Иловайске.

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском считает, что в этих событиях виновен экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.

14 августа 2017 года Генпрокуратура Украины опубликовала результаты расследования иловайской трагедии в августе 2014 года. По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 – попали в плен. В августе 2018 года управление ООН пришло к выводу, что во время событий в Иловайске в августе 2014 года все стороны конфликта допускали серьезные нарушения прав человека.

Российская Федерация с начала вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины в мае 2014 года утверждает, что на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР нет российских войск.