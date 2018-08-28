Губернатор Петербурга открыл площадку в память о погибшем Бурчике эффектным крюком

Новую баскетбольную площадку в память о трагически погибшем президенте Федерации баскетбола Петербурга Алексее Бурчике открыл в Центральном районе губернатор Георгий Полтавченко. Площадка открылась на пересечении Соляного переулка и Гангутской улицы.

Она уже сейчас доступна для всех желающих и имеет шесть колец по периметру.

Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, открытие площадки имеет не просто символическое значение, а продолжает идеи Бурчика, который стремился к тому, чтобы в каждом петербургском дворе было место для занятия баскетболом.

Отметим, что в рамках торжественной церемонии открытия новой площадки первый бросок по кольцу совершил лично Полтавченко, известный своей любовью к баскетболу . Попасть получилось со второго раза эффектным броском крюком – это один из самых сложных приемов в баскетболе.

Г.Полтавченко на открытии новой баскетбольной площадки в Центральном районе СПб, созданной в память о Президенте Федерации баскетбола СПб Алексее Петровиче Бурчике. pic.twitter.com/iuF0r0XenV — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 28 августа 2018 г.

В открытии площадки приняли участие вдова Бурчика и его бывший заместитель и давний соратник, а теперь полноправный глава Федерации баскетбола Петербурга Валерий Диев.