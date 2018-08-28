Папу римского попросили уйти в отставку из-за укрывательства кардинала-педофила

Папу римского Франциска попросили покинуть пост главы Католической церкви. Об этом заявил бывший постоянный дипломатический представитель папы римского в США архиепископ Карло Мария Вигано, передает 28 августа американский телеканал Fox News.

Ранее Карло Мария Вигано вынес на всеобщее обозрение документы, указывающие на то, что папа римский знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов в течение нескольких лет, но ничего не предпринял. Речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике, который был главой Архиепископии Вашингтона. В июле он ушел в отставку после обрушившихся на него обвинений в сексуальном насилии десятилетней давности. Архиепископ Вигано попросил понтифика уйти с поста из-за его бездействия по отношению к кардиналу-педофилу.

«Папа Франциск должен быть первым, кто подаст хороший пример кардиналам и епископам, которые скрыли злоупотребления Маккэррика», — сказал Вигано.