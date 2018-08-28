МИД РФ предупредил о перебоях в работе вокзалов в ЕС

Некоторые вокзалы и аэропорты в европейских странах будут работать с перебоями в конце августа и в сентябре. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в своем твиттере 28 августа.

Речь идет в частности о Британии, Нидерландах, Италии и Испании.

«28 августа – изменения в работе международного аэропорта Сипхол (AMS), г. Амстердам, вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением; изменения в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

#Нидерланды – 28 августа – изменения в работе международного аэропорта Сипхол (AMS), г.Амстердам вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением; изменения в расписании рейсов pic.twitter.com/3hd2ayCLu2 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 августа 2018 г.

Кроме того, 1-2 сентября Юстонский вокзал Лондона будет закрыт в связи с ремонтными работами; ожидаются изменения в расписании.

#Великобритания – 1-2 сентября – Юстонский вокзал Лондона будет закрыт в связи с ремонтными работами; изменения в расписании движения поездов pic.twitter.com/t8z3P7Y068 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 августа 2018 г.

В Италии 7 сентября с 09.00 до 17.00 по местному времени будет проходить забастовка персонала ж/д компании «Italo NTV», ожидаются сбои в ж/д сообщении по всей стране. В Испании 8-17 сентября пройдет частичная забастовка в международном аэропорту Сантандер (SDR). Также возможны изменения в расписании.