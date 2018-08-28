Жаркое лето принесло в Финляндию небывалый урожай арбузов

В то время как большинство сельхозпроизводителей Финляндии пострадали от засухи, вызванной длительной жарой, фермеры, выращивающие арбузы, радуются большому урожаю, пишет Helsingin Sanomat.

Напомним, июль стал самым жарким за сто лет.

В Южной Финляндии это лето принесло самый скудный урожай в текущем тысячелетии. Фермеры, по данным ассоциации сельхозпроизводителей ProAgria, недосчитались 60-70% обычного объёма.

Зато теперь в Финляндии много отечественных арбузов. Так, ферма Кристиан Микола, которая выращивает арбузы и дыни уже несколько десятилетий, принесла рекордное количество плодов в этом году. С половины гектара было собрано 15 тонн арбузов.

Из-за хорошего урожая теперь финские отечественные бахчевые могут даже составить конкуренцию в цене импортным. В целом в Суоми совсем не много ферм, где выращивают арбузы, но плоды активно приобретают ретейлеры, поскольку покупатели обычно предпочитают отечественную продукцию.

Благодаря сухой и жаркой погоде, на финской земле этим летом выросло много других не характерных для местного климата растений, таких как дыня (медовая и «галия») и тыква («Красная груша» и мускатная).

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве финские фермеры часто страдают от депрессии.