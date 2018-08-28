Трамп против Google: президент США обвинил поисковик в цензуре

Американский президент ввел свою фамилию в поисковую строку Google и остался недоволен результатами.

«Результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только сообщения фейковых СМИ. Другими словами, это сфальсифицировано для меня и для всех остальных, чтобы почти все истории и новости были плохими», – написал в своём твиттере Дональд Трамп 28 августа.

Google search results for «Trump News» shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2018 г.

Он также отметил, что поисковик очень часто показывает сообщения телеканала CNN, отношения с которым у американского лидера не сложились еще в начале избирательной кампании. По его словам, консервативные, республиканские и просто честные медиа игнорируются Google.

«Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут положительную информацию и новости [о Трампе]. Они контролируют то, что мы можем и что не можем видеть», – негодует президент США.