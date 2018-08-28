Telegram пошел на сделку с ФСБ и согласился выдавать IP-адреса и телефоны террористов

Telegram согласился передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по основанию решения суда и только данные конкретных лиц. Об этом сообщается в документах о политике конфиденциальности мессенджера 28 августа.

Несмотря на то, что таких случаев пока не было, пользователи не на шутку взволновались. Telegram же обещает каждые полгода описывать прецеденты с выдачей IP-адресов и номеров телефонов в виде отчета. Также в Telegram специально открыли канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам.

"Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона", – выразил свое мнение Павел Чиков, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», которая является защитником Telegram.

Чиков также отметил, что Telegram в данной ситуации предлагает свой вариант взаимодействия. ФСБ же не предлагала ничего. Напомним, Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram 13 апреля. Автором иска стал Роскомнадзор, который решил наказать сервис за отказ передать ключи шифрования ФСБ. В попытках ограничить пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. На этой неделе от российских пользователей поступали сообщения о том, что Telegram частично заработал на территории страны без VPN.

В Роскомнадзоре разблокировку мессенджера пока не подтверждают.