Унижение призраков. Прокуратура Петербурга забыла включить потерпевших в уголовное дело «Зеоры»

В Петербурге не смогли рассмотреть уголовное дело соосновательницы тренинговой организации «Зеора» Ольги Маркеловой. В обвинительном заключении отсутствовали данные о потерпевших, и суду не очень понятно, за чьи интересы бился Следственный комитет и прокуратура.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 августа Фрунзенский суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении Ольги Маркеловой. Она обвинялась по статье 239 УК «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

«Вопрос о возврате дела поставлен на обсуждение судом по собственной инициативе. Обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса», – уточнили в пресс-службе.

При составлении заключения прокуратура забыла о гражданах, которые якобы подвергались унижениям на тренингах личностного роста в «Зеоре», их данные отсутствуют.

Возврат дела прокурору обсуждался в закрытом режиме на предварительном слушании. Оно растянулось на два дня. Фрунзенскому суду пришлось перейти на осадное положение, так как здание нашпиговали собой тревожные сотрудники УФСБ Петербурга и области. Они вели оперативное сопровождение дела «Зеоры» и были, вероятно, крайне заинтересованы в скорейшем осуждении Маркеловой. Они постоянно звонили из коридора неизвестным лицам, докладывали о «неправильном» настрое судьи, требовали повлиять на ситуацию и сами создавали нервозность. В моменты наибольшей ажитации оперативники вербально кидались на судебных приставов, тщетно призывавших к порядку, и своим поведением показывали, кто настоящий распорядитель в суде.

Против возврата дела возражали также прокурор и защита Маркеловой. Она признала вину.

По версии следствия, Ольга Маркелова и ее муж Виктор Маркелов вступили в преступный сговор на создание и руководство общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. При тренингах применялась система «Лайфспринг», в которой присутствуют признаки психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

Виктор Маркелов сбежал из-под домашнего ареста в Германию и попросил убежища. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

«Зеора» действовала с 2012 года и проводила личностные тренинги, в том числе для российских корпораций, за что получала благодарности