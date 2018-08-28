Германия раскритиковала США за то, что те мешают им достроить «Северный поток»

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» и выразил беспокойство из-за американской экономической политики в целом.

«Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», – заявил 28 августа германский министр во вторник в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом, сообщает ТАСС.

По словам Мааса, если США желают активнее участвовать в поставках сжиженного природного газа в Европу, то это можно приветствовать. «Но решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций», – заметил министр. Он подчеркнул, что санкции Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана затрагивают и германские компании.

В Вашингтоне не раз высказывали недовольство относительно участия Германии в строительстве «Северного потока». Однажды Трамп даже пристыдил Меркель за то, что та находит деньги на газопровод, но не может найти их для НАТО. 19 августа The Wall Street Journal сообщил, что США подготовят новые санкции, стратегическая цель которых – заморозить строительство «Северного потока».