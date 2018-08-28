В хельсинкском зоопарке родился детёныш редкой малой панды

У пары малых панд в зоопарке Коркеасаари в Хельсинки – пополнение. На свет появился один детёныш этого исчезающего вида, и на днях он впервые прошел ветеринарный осмотр, сообщает сайт зоопарка 28 августа.

Детёныши малой (или красной) панды рождаются слепыми, весом 100 г, глаза открывают в возрасте 1 месяца, а в течение двух месяцев полностью зависят от матери. Сейчас полугодовалый малыш весит уже 800 г. В сентябре – октябре он будет выходить на прогулку. В последний раз малая панда рождалась в Хельсинки семь лет назад.

В дикой природе малые панды обитают в Гималаях. За последние 18 лет их численность сократилась вдвое, всего в мире насчитывается менее 10 тыс. особей. Зоопарк Коркеасаари собирает средства на защиту этих животных в фонд Red Panda Network. В прошлом году собранная сумма пошла на зарплату лесникам в заповедной зоне.