«РосРАО» почистит Курортный район от радиации

«РосРАО» до 31 октября проведет работы по очистке ДОТов от радиоактивного покрытия в поселке Белоостров. Общий объем загрязнения составляет 1,21 куб. м.

Как сообщила пресс-служба ФГУП «РосРАО», петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заключил с предприятием контракт на дезактивацию локальных участков радиоактивного загрязнения общей площадью 30,9 кв. м.

Работы будут проведены на пяти долговременных огневых точках. В военное время внутренние помещения ДОТов, точнее, обозначения для наводки оружия, были обработаны светосоставом постоянного действия, в составе которого, в свою очередь, есть радиоактивные изотопы.

«Для рядом живущих этот состав на сегодняшний день не вреден, но если осуществлять неконтролируемый доступ и находиться в этих ДОТах продолжительное время, то возможен отложенный вред здоровью населения», – рассказал «Фонтанке» начальник управления по коммуникациям «РосРАО» Денис Плещенко.

Представитель «РосРАО» пояснил, что возможно ингаляционное поражение в том случае, если светосостав попадет внутрь организма. «Но эта проблема действительно серьезна, и она не так давно была выявлена», – добавил Плещенко.

Ранее по итогам комплексного инженерно-радиационного обследования ДОТов были обнаружены локальные участки загрязнения радием 226 (Ra-226) в количествах, превышающих нормативные значения.