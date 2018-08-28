В доме у Московского вокзала снова тушат пожар. Очевидцы говорят, что хозяин квартиры пытался спастись через окно

Чёрный дым из окна жилого дома заметили горожане днём 28 августа в центре Петербурга. Пожар возник на четвёртом этаже. По сообщению очевидцев, один из обитателей квартиры не дождался помощи и попытался спасти себя сам через окно.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в седьмом доме по улице Конной поступило в 12:38. На место выехали пожарные расчёты. Сведений о жильце квартиры в ведомстве пока нет, но в социальных сетях свидетели инцидента утверждают, что мужчина разбился насмерть при падении.

Спасатели регулярно навещают седьмой дом на Конной. В марте там горела комната в коммуналке, пришлось эвакуировать 30 человек, одного из жильцов спасти не удалось. Годом ранее пожар в этом же доме унёс жизнь пожилой горожанки.