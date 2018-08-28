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28.08.2018 13:16
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Британская полиция нашла отравителей Скрипалей при помощи «суперраспознавателей»

 

Два спецсотрудника Скотленд-Ярда с уникальной памятью на лица смогли выявить двух россиян, которые могут иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Команда «суперраспознавателей», созданная в 2011 году, отсмотрела пять часов записей с камер видеонаблюдения, соотнося их с видео из аэропортов. Это помогло выйти на след подозреваемых отравителей Скрипалей. Об этом 28 августа сообщает издание Sky News.

Полиция считает, что к преступлению причастны два гражданина России, которых Великобритания собирается экстрадировать. Имена подозреваемых не называются.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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