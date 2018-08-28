В школах Петербурга хотят запретить продавать чипсы и газировку, чтобы дети ели в столовых

Убрать из школ торговые автоматы с чипсами и газировкой предложили в Законодательном собрании Петербурга 28 августа. Письмо главе комитета по образованию Смольного Жанне Воробьевой направил лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Родители и учителя все чаще жалуются на вендинговые автоматы, устанавливаемые в школах. Как правило, в таких автоматах продается высококалорийная и вредная еда: чипсы, шоколад, сладкая газировка. Большинство этих продуктов вредит пищеварению и способствует набору лишнего веса», – цитируют письмо в пресс-службе депутата.

По мнению Тетердинко, дети отказываются в пользу чипсов от полноценного горячего питания в столовых. Также обеспокоило парламентария то, что для таких покупок родители вынуждены давать детям с собой наличные деньги, что, как считает депутат, небезопасно.

Лидер фракции «ЕР» предложил профильному комитету провести мониторинг ассортимента торговых автоматов в петербургских школах, а также рассмотреть вопрос прямого запрета на установку точек продажи чипсов и газировки в образовательных учреждениях города.