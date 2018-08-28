В Кронштадте состоялся самый массовый квест в истории города

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Квест «Бегущий город», прошедший в субботу при поддержке «Петербургской Недвижимости», собрал 1500 человек в составе 551 команды. Участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Участники передвигались бегом, пешком, а также на велосипедах, роликах, самокатах. Прохождение квеста у тех, кто ходил по острову, в среднем, заняло 8 часов и 20 км. Команды, которые передвигались на велосипеде, накатали около 50 км. Больше всего участников было в категории «Лев-Экстра» – пеший маршрут для любителей хорошенько поломать голову над каверзными загадками про прошлое и настоящее Кронштадта.

Не все «бегуны» участвовали ради победы. Например, команда «Отряд Р.» в составе четырех очаровательных девушек приехала для того, чтобы лучше узнать город: «Один раз мы уже были на «Бегущем городе» в Санкт-Петербурге. И, несмотря на то, что живем в Северной столице, узнали много нового об его истории и достопримечательностях. В Кронштадте мы бываем не часто и хотели бы открыть для себя этот величественный город».

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Семейная команда «Черные чернушки» приехала в Кронштадт с той же целью – познакомить детей с городом. Мама 10-летнего Андрея считает, что формат квеста намного увлекательнее, чем экскурсии, на которых ребенок быстро устает и перестает слушать экскурсовода. Мальчику так понравился остров, что он захотел остаться жить в Кронштадте – в жилом комплексе «Фортеция» от Setl City, который строится на берегу Финского залива.

Setl City

Андрею понравились, что яхты и катера будут стоять у пристани прямо рядом с домом. Мама одобрила выбор сына, ведь «Фортеция» отличная резиденция для летнего отдыха всей семьи. К тому же она отлично вписывается в городской ландшафт, а на первом этаже расположится вся необходимая инфраструктура.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations