ЕСПЧ оправдал первого осужденного за комментарий в Интернете россиянина

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск к России от блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева, который стал первым в истории страны фигурантом дела об экстремизме за комментарий в Сети.

«Имело место вмешательство в свободное выражение мнения заявителя. Такие вмешательства нарушают статью 10 Конвенции о защите прав человека [право за свободу самовыражения]». Об этом говорится в опубликованном 28 августа решении ЕСПЧ.

Суд обязал Россию выплатить Терентьеву 5 тысяч евро судебных издержек. Других компенсаций блогеру не предусмотрено, постановил ЕСПЧ.

Дело Терентьева началось еще в феврале 2007 года, когда 21-летний блогер из Сыктывкара написал комментарий к записи своего знакомого в «Живом журнале», где призвал к расправе над сотрудниками тогда еще милиции. Поводом для эмоционального комментария стал обыск в редакции местной газеты. Некоторые сточки из злополучной реплики позже стали интернет-мемами. Через месяц дома у Терентьева прошли обыски. Летом следующего года суд в столице Коми признал его виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (часть 1 статьи 282) к определенной социальной группе. Он получил год лишения свободы условно. В 2009 году Терентьев обратился в ЕСПЧ после неудачной попытки оспорить приговор в Верховном суде Республики Коми. В 2011 году блогер по туристической визе выехал в Эстонию, где попросил политического убежища. По данным издания «Медиа.зона», сейчас он до сих пор проживает в прибалтийской республике и с тех пор не бывал в России.