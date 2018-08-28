«Невскую ратушу» обеспечили антеннами. Чиновники признают улучшения, но продолжают жаловаться на перебои со связью

Сотовый оператор Tele2 обеспечил связью бизнес-центр «Невская ратуша», куда недавно переехали комитеты Смольного и их подведомственные учреждения. Как сообщила компания 28 августа, она выступила основным застройщиком распределенной антенной системы для административно-делового комплекса. Эта инфраструктура стала базой для мобильной связи всех операторов региона.

«Tele2 обеспечила покрытие офисных пространств и технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу с учетом высокой деловой активности», – отмечает оператор.

Ранее «Фонтанка» сообщала о проблемах со связью в «Невской ратуше», из-за которых чиновникам приходится искать ближайшее окно или пользоваться стационарными телефонами.

Обитатели «Невской ратуши», опрошенные «Фонтанкой», подтвердили, что качество связи по сравнению с июнем заметно улучшилось. Но все-таки не смогли назвать ее идеальной. Так, на некоторых этажах пользоваться мобильным телефоном удается только в помещениях, выходящих на улицу, тогда как в тех, которые выходят во внутренний двор, сигнал ловится крайне слабо. Впрочем, по словам собеседников издания, препятствовать его прохождению может пленка, которой оклеены окна.

Корпус «Невской ратуши» на Новгородской улице, куда перебираются комитеты Смольного, начали строить еще в середине 2000-х годов. Ратуша обошлась в 20 млрд рублей и насчитывает 12 этажей, 960 офисов, 2600 рабочих мест. Массовый переезд чиновников начался в мае. Всего к сентябрю там должны разместиться 13 комитетов и подведомственных учреждений.