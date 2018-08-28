Дело об избиении школьного учителя подростками А.У.Е. хочет вести Следственный комитет. Он не доверяет полиции

Следственный комитет России хочет забрать себе уголовное дело о нападении на 24-летнего учителя в Таврическом саду. Ведомство Александра Клауса отреагировало на шумиху и выразило недоверие полицейскому дознанию.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК Петербурга 28 августа, вопрос о передаче материалов из дознания УМВД Центрального района инициирован перед прокуратурой.

«Уголовные дела вызвали большой общественный резонанс», – объясняет свое вторжение СК.

Дознание квалифицировало нападение на посетителей Таврического сада, среди которых был школьный учитель, по статьям 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений» и 116 УК «Побои». Учителю сломали челюсть в двух местах, его товарищу – нос.

Собственно избиение случилось в девять вечера 24 августа. Группа подростков беспричинно напала на посетителей сада. За это время полицейские опросили и допросили потерпевших и частично установили личности подозреваемых. Они учатся в старших классах, исповедуют уголовную идеологию А.У.Е. («Арестантский уклад един», или «Арестантское уркаганское единство») и промышляют уличными налетами на мирных граждан. В группе участвуют также школьницы.