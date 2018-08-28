Аэрофлот открывает прямые рейсы в Денпасар

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Аэрофлот открывает прямые рейсы совместной эксплуатации с авиакомпанией «Россия» между Москвой и столицей острова Бали — Денпасаром.

Рейсы будут выполняться с 28 октября 2018 года три раза в неделю на самолетах Boeing 777 согласно следующему расписанию:

По направлению Москва — Денпасар:

– рейс SU 6295 вылетает из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям в 15:05, прибывает в Денпасар в 8:20 (указано местное время).

По направлению Денпасар — Москва:

– рейс SU 6296 вылетает из Денпасара по понедельникам, четвергам и субботам в 10:05, прибывает в Шереметьево в 17:50 (указано местное время).

Полёты будут осуществляться в период действия зимнего расписания полетов с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Продажа билетов на рейсы открыта.

Денпасар — один из крупнейших городов острова Бали. Город известен старинными храмами, дворцами и музеями. Кроме того, для многих туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.