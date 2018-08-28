Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Яндекс.Видео»

Ссылки на пиратский контент могут стать причиной блокировки сервиса «Яндекс.Видео». В Роскомнадзоре готовы приступить к жёстким мерам, если компания не удалит спорный контент. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишет 28 августа «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Субботин сослался на решение Мосгорсуда, который обязал компанию заблокировать пиратские ресурсы по жалобам телеканалов. Чтобы выполнить это требование, у «Яндекса» есть три дня.

«Только «Яндекс.Видео» [может быть заблокировано]... Вопрос именно в «Яндекс.Видео», в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту», — отметил Субботин.

Ранее российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов.