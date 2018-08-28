Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ

Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом журналистам рассказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает «БелТА» 28 августа.

«За последнее время ничего нового не произошло. Единственное, с сожалением констатируем, что в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества», — сказал Лебедев.

При этом, по его словам, контакт между Украиной и организацией остается.

«Мы его осуществляем в Минске через посольство Украины в Беларуси. Там выделен специальный сотрудник, и ничего трагического здесь я не вижу», — добавил Лебедев.

Нынешние украинские власти, которые пришли к руководству страной в результате госпереворота в феврале 2014 года, неоднократно заявляли о курсе на выход из Содружества Независимых Государств и вхождение в военный блок НАТО и Евросоюз.