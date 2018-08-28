Глава службы корпоративной защиты «Газпрома» Хомяков: Волейбол – наш вид спорта

О задаче выиграть золото, увеличении бюджета и возможном появлении мини-футбольного и гандбольного «Зенита» в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал председатель наблюдательного совета волейбольного «Зенита», зампред правления ПАО «Газпром», глава службы корпоративной защиты Сергей Хомяков.

Сергей Хомяков/из личного архива

Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) появился летом 2017 года по решению «Газпрома». Председателем наблюдательного совета новой команды назначили Сергея Хомякова – заместителя председателя правления ПАО «Газпром». В первый же год существования новый «Зенит» выиграл серебряные медали.

– На презентации команды много говорилось о том, что теперь нужно делать шаг вперед и выигрывать золотые медали. Но этот шаг, с учетом казанского «Зенита», который выиграл 10 чемпионатов России за последние 12 лет, сделать будет гораздо сложнее, чем завоевать серебряные медали. Насколько ваше заявление про шаг вперед – это не просто слова?

– Это не просто слова. Никаких других целей, кроме чемпионства, мы перед собой не ставим. Действительно, за год-полтора очень трудно создать команду, которая будет бороться за золотые медали, но у нас должна быть только такая цель. Что касается казанского «Зенита», мы их побеждали в прошлом году, так что нет ничего невозможного.

– Но это в регулярном чемпионате, а в финале, когда пришла пора решающих матчей, казанцы не оставили петербуржцам ни единого шанса.

– Да, не получилось, но в первенстве побеждали.

– На мой взгляд, команда этим летом хоть и усилилась, но все равно недостаточно для того, чтобы всерьез бороться с казанцами за чемпионство.

– Если бы результат приносил просто состав – берешь сильных игроков, и они побеждают – это было бы слишком просто. Команда – это коллектив, это победный дух. У нас хорошо и вдумчиво работает тренер, опытное руководство, ребята понимают друг друга и на площадке, и в жизни, что тоже очень важно, коллектив сложился. Все идет в правильном направлении.

– Для достижения победы был ли увеличен бюджет клуба?

– Конечно же, бюджет претерпит изменения. Нам ведь играть теперь в Лиге чемпионов, а это требует усиления состава, кроме того, это дополнительные переезды, гостиницы.

– Когда в вашей жизни впервые появился волейбол?

– Ну, кто у нас не играл в волейбол? Я играл за школьную команду. Потом Вячеслава Алексеевича Платонова знал очень неплохо, мы были с ним дружны. Александра Михайловича Сапрыкина знаю очень хорошо. Помню, уже лет 30 назад ходил в СКК смотреть на волейбол.

– То есть вы опытный волейболист.

– Не волейболист, а зритель, любитель волейбола.

– Я это все спрашиваю вот к чему. Почему из всех менеджеров «Газпрома» курировать петербургский волейбольный «Зенит» поставили именно вас? Вы лучше всех разбираетесь в волейболе?

– В «Газпроме»?

– Да.

– В «Газпроме» спорту уделяют особое внимание. У нас есть люди, которые заняты хоккеем, есть люди, которые заняты футболом, есть люди, которые заняты баскетболом. У меня есть большой опыт управления коллективом, возможно, поэтому мне и доверили волейбольный «Зенит».

– Если не вы лучше всех в «Газпроме» разбираетесь в волейболе, то кто?

– «Газпром» – это полмиллиона работающих. У нас казанский «Зенит», «Факел» из Уренгоя – тоже газпромовская команда. Есть еще целый ряд других команд. Есть своя Спартакиада, которую мы проводим раз в два года. В волейболе у нас соревнуются около 400 человек. Вообще, волейбол – газпромовский вид спорта. Вы же понимаете, что мы работаем на Севере, где не всегда можно найти футбольное поле, а спортивные залы есть везде.

– В Казани не испугались, что в Петербурге появился такой клуб?

– О чем вы? Я хорошо знаю Рафката Абдулхаевича Кантюкова. У них, наоборот, появился драйв обязательно победить. И они победили в финальных играх. Я его поздравил. Это спортивная борьба – только на площадке.

– Почему было решено создать новый клуб под названием «Зенит»? Ведь можно было поддержать «Автомобилист», у которого есть победные традиции.

– Вы знаете, что «Зенит» – это сейчас бренд. Есть футбольный «Зенит», есть баскетбольный, теперь появился волейбольный. Почему нет? Думаю, это правильно. Настоящая спортивная семья.

– Ходили слухи, что скоро добавятся еще гандбольный и мини-футбольный «Зениты».

– Не исключено. Мы развиваем спорт, хотим, чтобы как можно больше людей было увлечено физкультурой прежде всего и спортом. У нас множество программ по строительству спортивных комплексов по всей стране. Развиваем детский футбол, в том числе в международном плане. Мы действительно считаем, что спорт – это очень важно. Я не напрасно говорил и в прошлом году, что мне было бы очень приятно, чтобы в нашей команде играли воспитанники петербургского волейбола, петербургской спортивной школы.

– Нужен ли «Зениту» собственный волейбольный дворец?

– Если мое мнение – нужен. Но вы же знаете, что это большие материальные затраты. «СИБУР Арена» – очень удобный зал для волейбола. Волейболистам он очень нравится. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем.

– В прошлом году вы вошли еще и в совет директоров футбольного клуба. Футбол не мешает вам уделять внимание волейболу?

– Футбол я тоже очень люблю и сильно переживаю за футбольный клуб «Зенит», с детства. Не пропускаю в Санкт-Петербурге ни одной игры, по крайней мере, когда есть возможность. Был на стадионе на последней игре.

– Вы эмоциональный болельщик?

– Очень эмоциональный.

– Если сравнить вас и Алексея Миллера, кто сильнее переживает во время матчей?

– Главное, что мы вместе болеем за «Зенит».

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»