Глава службы корпоративной защиты «Газпрома» Хомяков: Волейбол – наш вид спорта
О задаче выиграть золото, увеличении бюджета и возможном появлении мини-футбольного и гандбольного «Зенита» в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал председатель наблюдательного совета волейбольного «Зенита», зампред правления ПАО «Газпром», глава службы корпоративной защиты Сергей Хомяков.
Сергей Хомяков/из личного архива
Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) появился летом 2017 года по решению «Газпрома». Председателем наблюдательного совета новой команды назначили Сергея Хомякова – заместителя председателя правления ПАО «Газпром». В первый же год существования новый «Зенит» выиграл серебряные медали.
– На презентации команды много говорилось о том, что теперь нужно делать шаг вперед и выигрывать золотые медали. Но этот шаг, с учетом казанского «Зенита», который выиграл 10 чемпионатов России за последние 12 лет, сделать будет гораздо сложнее, чем завоевать серебряные медали. Насколько ваше заявление про шаг вперед – это не просто слова?
– Это не просто слова. Никаких других целей, кроме чемпионства, мы перед собой не ставим. Действительно, за год-полтора очень трудно создать команду, которая будет бороться за золотые медали, но у нас должна быть только такая цель. Что касается казанского «Зенита», мы их побеждали в прошлом году, так что нет ничего невозможного.
– Но это в регулярном чемпионате, а в финале, когда пришла пора решающих матчей, казанцы не оставили петербуржцам ни единого шанса.
– Да, не получилось, но в первенстве побеждали.
– На мой взгляд, команда этим летом хоть и усилилась, но все равно недостаточно для того, чтобы всерьез бороться с казанцами за чемпионство.
– Если бы результат приносил просто состав – берешь сильных игроков, и они побеждают – это было бы слишком просто. Команда – это коллектив, это победный дух. У нас хорошо и вдумчиво работает тренер, опытное руководство, ребята понимают друг друга и на площадке, и в жизни, что тоже очень важно, коллектив сложился. Все идет в правильном направлении.
– Для достижения победы был ли увеличен бюджет клуба?
– Конечно же, бюджет претерпит изменения. Нам ведь играть теперь в Лиге чемпионов, а это требует усиления состава, кроме того, это дополнительные переезды, гостиницы.
– Когда в вашей жизни впервые появился волейбол?
– Ну, кто у нас не играл в волейбол? Я играл за школьную команду. Потом Вячеслава Алексеевича Платонова знал очень неплохо, мы были с ним дружны. Александра Михайловича Сапрыкина знаю очень хорошо. Помню, уже лет 30 назад ходил в СКК смотреть на волейбол.
– То есть вы опытный волейболист.
– Не волейболист, а зритель, любитель волейбола.
– Я это все спрашиваю вот к чему. Почему из всех менеджеров «Газпрома» курировать петербургский волейбольный «Зенит» поставили именно вас? Вы лучше всех разбираетесь в волейболе?
– В «Газпроме»?
– Да.
– В «Газпроме» спорту уделяют особое внимание. У нас есть люди, которые заняты хоккеем, есть люди, которые заняты футболом, есть люди, которые заняты баскетболом. У меня есть большой опыт управления коллективом, возможно, поэтому мне и доверили волейбольный «Зенит».
– Если не вы лучше всех в «Газпроме» разбираетесь в волейболе, то кто?
– «Газпром» – это полмиллиона работающих. У нас казанский «Зенит», «Факел» из Уренгоя – тоже газпромовская команда. Есть еще целый ряд других команд. Есть своя Спартакиада, которую мы проводим раз в два года. В волейболе у нас соревнуются около 400 человек. Вообще, волейбол – газпромовский вид спорта. Вы же понимаете, что мы работаем на Севере, где не всегда можно найти футбольное поле, а спортивные залы есть везде.
– В Казани не испугались, что в Петербурге появился такой клуб?
– О чем вы? Я хорошо знаю Рафката Абдулхаевича Кантюкова. У них, наоборот, появился драйв обязательно победить. И они победили в финальных играх. Я его поздравил. Это спортивная борьба – только на площадке.
– Почему было решено создать новый клуб под названием «Зенит»? Ведь можно было поддержать «Автомобилист», у которого есть победные традиции.
– Вы знаете, что «Зенит» – это сейчас бренд. Есть футбольный «Зенит», есть баскетбольный, теперь появился волейбольный. Почему нет? Думаю, это правильно. Настоящая спортивная семья.
– Ходили слухи, что скоро добавятся еще гандбольный и мини-футбольный «Зениты».
– Не исключено. Мы развиваем спорт, хотим, чтобы как можно больше людей было увлечено физкультурой прежде всего и спортом. У нас множество программ по строительству спортивных комплексов по всей стране. Развиваем детский футбол, в том числе в международном плане. Мы действительно считаем, что спорт – это очень важно. Я не напрасно говорил и в прошлом году, что мне было бы очень приятно, чтобы в нашей команде играли воспитанники петербургского волейбола, петербургской спортивной школы.
– Нужен ли «Зениту» собственный волейбольный дворец?
– Если мое мнение – нужен. Но вы же знаете, что это большие материальные затраты. «СИБУР Арена» – очень удобный зал для волейбола. Волейболистам он очень нравится. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем.
– В прошлом году вы вошли еще и в совет директоров футбольного клуба. Футбол не мешает вам уделять внимание волейболу?
– Футбол я тоже очень люблю и сильно переживаю за футбольный клуб «Зенит», с детства. Не пропускаю в Санкт-Петербурге ни одной игры, по крайней мере, когда есть возможность. Был на стадионе на последней игре.
– Вы эмоциональный болельщик?
– Очень эмоциональный.
– Если сравнить вас и Алексея Миллера, кто сильнее переживает во время матчей?
– Главное, что мы вместе болеем за «Зенит».
Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»
Справка:
Сергей Федорович Хомяков. Родился 10 января 1953 года в Сортавале Карельской АССР. Окончил Ленинградский электротехнический институт.
В 2002–2003 заместитель директора по внешнеэкономическим связям ФГУП «Московский монетный двор». С 2003 по 2007 первый заместитель генерального директора Службы безопасности ОАО «Газпром». С 2007 года заместитель председателя правления ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром»), генеральный директор службы безопасности ОАО «Газпром» (с 2008 года — службы корпоративной защиты ОАО «Газпром»).