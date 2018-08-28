Песков: Путин объявит о позиции по пенсионным изменениям в формате телеобращения

Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет телеобращение", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду, 29 августа.

На прошлой неделе в Государственной думе прошли парламентско-общественные слушания по реформе. Однако никаких серьезных поправок, которые действительно могли бы быть внесены в законопроект, не прозвучало. Депутаты просто использовали возможность попиариться — и требовали изымать деньги у олигархов. Источники «Проекта» уверяют, что так и было задумано — настоящие изменения должны исходить только от Владимира Путина.