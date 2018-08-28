«После меня — хоть потоп» — Владимир Путин приписал «королю-солнце» несуществующую цитату

Говоря о пенсионной реформе, президент РФ процитировал символа абсолютной монархии Людовика XIV, однако ошибся.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом «короля-солнце» Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», – цитирует 28 августа Владимира Путина издание «Газета.ру».

Однако крылатую фразу «После нас — хоть потоп» (Après moi le déluge) приписывают маркизе де Помпадур, которая якобы произнесла ее при Людовике XV, получившем новость о неудачном сражении французской армии.

Кроме того, некоторые исследователи считают, что фразу мог произнести и Филипп II, племянник Людовика XIV. Эта мысль в несколько измененном виде также встречается в трудах философа и римского императора Тиберия, который заявил, что «после моей смерти земля смешается с огнем». Однако историки не соотносят афоризм с Людовиком XIV.

Стоит отметить, что вождь мирового пролетариата и основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин также использовал эту крылатую фразу. «Буржуазия, которая, как всегда, руководится правилом: après nous le déluge — после нас хоть потоп!» — писал он.

Напомним, что Людовик XIV, известный как «король-солнце», считается апологетом абсолютной монархии и божественного права монархов.