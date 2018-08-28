Арбитражный суд Петербурга признал банкротом банк «Советский»

Лишившийся лицензии банк «Советский» признал банкротом Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Заявление о несостоятельности кредитной организации от Центрального банка поступило 25 июля.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, – говорится в определении суда. – Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсного управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 28 августа».

Агентство страхования вкладов ранее оценило объем подлежащих передаче обязательств банка почти в 37 миллиардов рублей. Процедура финансового оздоровления началась в «Советском» в 2015 году. С тех пор он обрастал всё новыми уголовными делами, о которых подробно писала «Фонтанка».

Центробанк ввел временную администрацию в банке 23 октября 2015 года, сперва это было Агентство по страхованию вкладов. Позднее санатором назначили Татфондбанк, который в марте и вовсе выкупил «Советский». Однако после с финансовыми проблемами столкнулся и сам Татфондбанк. Последней, в феврале 2018 года, оздоровлять «Советский» должна была «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». В начале июля этого года «Советский» лишился лицензии. В ЦБ отмечали, что вклады перейдут в Московский кредитный банк.

Банк «Советский» с головным офисом в Санкт-Петербурге был создан в 1990 году. На 1 июня 2018 года банк занимал 111-е место по величине активов в банковской системе.