Удальцова вернули из больницы в спецприемник

Арестованный координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, госпитализированный во второй раз 26 августа из-за сухого голодания, снова возвращен в спецприемник, сообщила в Facebook 28 августа его супруга Анастасия Удальцова.

"Считаю, что моего мужа намеренно калечат. Мало было посадить по беспределу – надо еще угробить здоровье. Я буду писать обращения в правозащитные организации, в том числе уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы посодействовали его госпитализации и обеспечению полноценного восстановления здоровья. А заодно неплохо было бы разобраться, почему невиновного человека можно просто схватить на улице, закрыть без состава правонарушения и держать месяц под арестом, оторвав от семьи, работы и полноценной жизни? " — написала Удальцова.

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание", но 20 августа его доставили обратно в спецприемник. В воскресенье Удальцов вновь оказался в больнице.