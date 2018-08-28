«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!»

Группа компаний «ЦДС»

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» совместно с театром «Лицедеи» и Группой ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!».

В мероприятие примут участие 320 детей-инвалидов, детей-сирот, детей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении воинского или служебного долга, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Мероприятие состоится 29 августа в театре «Лицедеи».

В числе приглашенных: учащиеся специальных коррекционных школ № 584 «Озерки» и № 616 «Динамика», воспитанники детского дома-интерната №1 для детей с задержкой психического развития различной степени, дети СПБОО «Даун Центр», дети из Центров социальной реабилитации инвалидов Красносельского, Московского, Василеостровского и Петроградского районов и др.

В ходе праздника маленьких зрителей ждет праздничный концерт с участием эстрадной певицы и актрисы Елены Ваенги, артиста театра и кино Анвара Либабова, Государственного ансамбля танца «Барыня», ансамбля танца «Юный Ленинградец», цирковой студии «БЭМС» и др. Также ребят ждут конкурсы, игры, викторины и подарки.

«Наша компания не первый год поддерживает проекты благотворительного движения «Большая Медведица». Мы рады возможности стать частью этого замечательного праздника и вместе с детьми отметить начало нового учебного года», – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

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