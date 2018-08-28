Путин пообещал высказаться по пенсионной реформе в ближайшее время. Возможно, уже завтра

Президент России Владимир Путин выразит свое отношение к повышению пенсионного возраста в ближайшее время. Возможно, это произойдет уже в среду, 29 августа, заявил глава государства в Омске во время совещания по социально-экономическим вопросам с членами правительства.

«Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», – цитирует 28 августа президента «Коммерсантъ».

Глава государства подчеркнул, что вопрос пенсионной реформы касается миллионов людей, поэтому решение должно быть справедливым. Владимир Путин также отметил, что необходимо выработать взвешенный подход и отказаться от механического решения проблемы. Нельзя руководствоваться принципом «после меня — хоть потоп», – резюмировал президент.

Издание бывшего главного редактора сайта РБК Баданина «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме сообщало, что Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы во время визита в Новосибирскую или Омскую область.

На прошлой неделе в Государственной думе прошли парламентско-общественные слушания по реформе. Однако никаких серьезных поправок, которые действительно могли бы быть внесены в законопроект, не прозвучало. Депутаты просто использовали возможность попиариться — и требовали изымать деньги у олигархов. Источники «Проекта» уверяют, что так и было задумано — настоящие изменения должны исходить только от Владимира Путина.