Путин пообещал высказаться по пенсионной реформе в ближайшее время. Возможно, уже завтра
Президент России Владимир Путин выразит свое отношение к повышению пенсионного возраста в ближайшее время. Возможно, это произойдет уже в среду, 29 августа, заявил глава государства в Омске во время совещания по социально-экономическим вопросам с членами правительства.
«Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», – цитирует 28 августа президента «Коммерсантъ».
Глава государства подчеркнул, что вопрос пенсионной реформы касается миллионов людей, поэтому решение должно быть справедливым. Владимир Путин также отметил, что необходимо выработать взвешенный подход и отказаться от механического решения проблемы. Нельзя руководствоваться принципом «после меня — хоть потоп», – резюмировал президент.
Издание бывшего главного редактора сайта РБК Баданина «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме сообщало, что Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы во время визита в Новосибирскую или Омскую область.
На прошлой неделе в Государственной думе прошли парламентско-общественные слушания по реформе. Однако никаких серьезных поправок, которые действительно могли бы быть внесены в законопроект, не прозвучало. Депутаты просто использовали возможность попиариться — и требовали изымать деньги у олигархов. Источники «Проекта» уверяют, что так и было задумано — настоящие изменения должны исходить только от Владимира Путина.
Справка:
Правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Реформа стартует в 2019 году. Решение вызвало широкое общественное обсуждение и даже митинги по всей стране. Как заявили эксперты, в первую очередь изменение ударит по работникам начала 1990-х — как по наименее защищенному слою населения. Несмотря на это, реформу приняли в первом чтении, за счет преимущества «Единой России» в Госдуме. Второе чтение пройдет осенью. На фоне падения рейтингов доверия власти депутаты готовят послабления, без которых реформа вряд ли может быть принята окончательно.