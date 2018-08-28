Роспотребнадзор: Содержимое рюкзака первоклассника не должно весить более 1,5 кг

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей первоклассника не должен превышать полутора килограммов, напомнили в Роспотребнадзоре 28 августа. Вес портфелей без учебников для учащихся начальных классов не должен превышать 700 граммов, а для школьников из средних и старших классов — 1 кг.

«Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1–2-х классов — не более 1,5 кг; 3–4-х классов — не более 2 кг; 5–6-х классов — не более 2,5 кг; 7–8-х классов — не более 3,5 кг; 9–11-х классов — не более 4,0 кг», — сообщает ведомство. "Максимальный вес рюкзака должен быть в 10 раз меньше веса ребенка", – предостерегает ведомство.

Кроме того, ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.