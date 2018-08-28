ООН откроет в Хельсинки Европейский инновационный центр

В Эспоо, городе-спутнике финской столицы, появится Европейский инновационный центр ООН (United Nations Technology Innovation Lab, UNTIL). Он разместится в помещениях Университета Аалто, сообщает Yle.

UNTIL займётся решением вопросов, связанных с устойчивым развитием. Он будет вести работу с частными компаниями, общественными организациями и вузами. На сайте инновационного центра указано, что финское отделение сосредоточится на проектах по мирному урегулированию международных конфликтов, электронному обучению, здравоохранению и экономике замкнутого цикла.

По оценке государственной организации Business Finland, которая продвигает финский экспорт, в проектах, связанных с устойчивым развитием, вращаются около 50 млрд евро в год.

Наряду с Финляндией, инновационные центры UNTIL будут открыты в Куала-Лумпуре в Малайзии, в штатах Керала и Харьяна в Индии, в египетском Каире, в столице Казахстана Астане и на Маврикии. Каждый из них сосредоточится на разных сферах. Центры в своих проектах применяют искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейны и концепцию Интернета вещей.