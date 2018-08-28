Setl City приступила к строительству детского сада в ЖК «Лондон»

Setl City

Setl City начала строительство детского сада в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Дошкольное образовательное учреждение возводят между домом на Столичной ул., 6, к. 1 и Европейским пр., д. 8.

Проектирование и строительство – полностью на средства Setl City. Трехэтажный детский сад общей площадью 3,2 тыс. кв. м сможет принять 8 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. В садике спроектированы столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, столярная мастерская, физкультурный и музыкальный залы. В игровых помещениях первого этажа предусмотрено устройство теплых полов. Садик оборудуют лифтом, по периметру здания установят современную систему видеонаблюдения. Во дворе появится игровая зона с песочницами, качалками, теневыми навесами и полностью оборудованная спортивная площадка. Плановый срок ввода детского сада в эксплуатацию – 3-й квартал 2019 года.

Setl City

В квартале «Лондон» Setl City планирует построить еще 3 детских сада и одну общеобразовательную школу. Проекты всех садиков, разработанные за собственные средства застройщика, уже получили положительные заключения государственной экспертизы.

Setl City

В микрорайоне «Семь столиц» – уже работают три муниципальных детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. Проект строительства школы признан Минстроем РФ образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations