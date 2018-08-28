На Новой Голландии пройдет фестиваль в поддержку Центра «Антон тут рядом»

На острове Новая Голландия пройдет пятый фестиваль в поддержку Центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Праздник состоится 2 сентября.

Фестиваль ежегодно проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями в принятии и дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу Центра.

Программа фестиваля, как всегда, будет разнообразной. Она разработана совместно с проектом «Новая Голландия: культурная урбанизация» и объединит в себе выступления современных музыкантов и творческих коллективов. За звук на главной сцене в этот день будут отвечать группа «Комсомольск», играющая ироничный инди-поп, коллектив All In Orchestra, экспериментирующий с классической и электронной музыкой, и оркестр «Антон тут рядом».

Резиденты лейбла Fancy Music, на котором выпускается самая заметная авангардная музыка, займут сцену в «Бутылке». В течение дня выступят Алексей Герасимчук, студент Центра «Антон тут рядом», трио Татьяны Качановой, Максима Щедрина, Игоря Яковенко с циклом «Хрупкие состояния», композитор Настасья Хрущева с лекцией-концертом «Новая меланхолия», а также композитор Владимир Мартынов, чьи выступления в Петербурге — большая редкость. Завершит программу в «Бутылке» экспериментальный коллектив Build Your House Underground, образовавшийся в стенах Петергофского психоневрологического интерната.

В Павильоне будет работать интерактивная выставка «Жизнь — это когда живешь нормально». Экспозиция раскроет два возможных сценария жизни человека с аутизмом или другими ментальными особенностями. С одной стороны — это содержание в психоневрологическом интернате (ПНИ), с другой — комплексная модель абилитации, в которой человек с РАС интегрирован в общество и реализует свои права на труд, образование и досуг.

На территории острова развернется театральная прогулка в наушниках — будет представлена новая версия интерактивного спектакля режиссера Михаила Патласова и драматурга Алины Шклярской «Жизнь — это совершенная разнота», в основу которого легли высказывания студентов центра «Антон тут рядом» и их необычный взгляд на мир. Студия Дианы Вишнёвой Context Pro проведет несколько открытых танцевальных мастер-классов.

Оркестр «Антон тут рядом» проведет открытые репетиции. Коллектив с участием студентов Центра играет импровизационную музыку — фри-джаз. За три года работы он успел выступить на больших городских площадках и побывать на гастролях в Москве и Екатеринбурге, а в начале этого года выпустил дебютный альбом. Гостям фестиваля не обязательно уметь играть, чтобы присоединиться, — достаточно суметь извлечь звук из музыкального инструмента и включиться во взаимодействие с участниками.

Большая инсталляция-исследование из воздушных шаров развернется при участии всех гостей фестиваля и творческого объединения №52. Предстоит выяснить сколько людей с РАС среди нас на самом деле, поскольку в России и в Петербурге нет адекватной статистики, а прогнозное число в десятки раз превышает официальные данные.

В шатре пройдут традиционные детские занятия от мастерских Центра «Антон тут рядом» и картонной мастерской. В сувенирной лавке будет представлена продукция мастерских центра: швейной, керамической, графической, переплётной, декораторской и столярной.

Организаторы отмечают, что все артисты поддерживают фестиваль на благотворительной основе, а вырученные средства будут направлены на реализацию проектов комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, среди которых: сопровождаемое трудоустройство, творческие мастерские, сопровождаемое проживание, дружелюбная среда, ранняя помощь в детских садах, интеграционные летние лагеря, подростковый проект, а также ряд программ, направленных на информирование общества об аутизме и создание дружелюбной среды.

Гостей ждут на острове Новая Голландия 2 сентября с 12 часов.

Напомним, что в данный момент «Антон тут рядом» переживает сложные времена – из-за сокращения финансирования может закрыться ряд программ Центра. Сотрудники изыскивают различные возможности, чтобы этого избежать. В частности, были открыты мастерские Центра. Теперь любой желающий может посетить занятия по созданию и росписи посуды, декоративной подушки и текстильной сумки-шопер.

Кроме того, поддержать Центр можно, сделав пожертвование на сайте организации.