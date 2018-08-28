Moody's: Новые санкции не сильно повлияют на экономику России, но в США готовят другие

Новые санкции США против России не окажут существенного влияния на экономику России, полагают в международном рейтинговом агентстве Moody's и отмечают, что в американском конгрессе уже обсуждают дополнительные ограничения.

«Влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет сравнительно лимитированным», – указывают в опубликованном 28 августа докладе исследователи Moody's.

По их мнению, новые ограничения во многом повторяют уже имплементированные меры экономического давления на страну, в том числе времен предыдущего президента Барака Обамы.

При этом в американском конгрессе, указывает агентство, уже обсуждаются новые санкции, которые вступят в силу, если Россия не выполнит условия США, например, по допуску в страну экспертов по химическому оружию. Аналитики считают, что российская сторона не пойдет на уступки.

В своем резюме Moody's указывают, что более серьезные санкции могут сдержать среднесрочный рост российской экономики из-за нехватки инвестиций, зависимости от добычи ресурсов, а также накапливающихся проблем в социальный сфере.

Напомним, что США ввели новые санкции против России 27 августа, мотивируя необходимость ограничений делом Скрипалей. Американские власти запретили экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также некоторых технологий.