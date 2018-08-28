МРСК Северо-Запада и инвесторы подвели итоги первого полугодия

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Выручка по МСФО выросла на 34% и составила 32,2 млрд рублей.

ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») провела телефонную конференцию для представителей инвестиционного сообщества, посвященную итогам деятельности за 6 месяцев 2018 года по МСФО. В мероприятии приняли участие представители акционеров, аналитики и инвесторы финансовых организаций: Renaissance Capital, АО Газпромбанк, Уралсиб, АТОН, Sova Capital, УК «БКС».

В ходе конференции Ольга Макарова, директор по экономике и тарифообразованию МРСК Северо-Запада, проинформировала представителей инвестиционного сообщества об итогах первого полугодия 2018 года и перспективах работы компании.

В первом полугодии 2018 года уровень оплаты услуг МРСК Северо-Запада по передаче электроэнергии достиг 106%, что выше аналогичного периода прошлого года на 4 процентных пункта. У компании сохраняется один из лучших показателей по уровню потерь электроэнергии в отрасли – 6,35% по итогам 6 месяцев 2018 г.

Выручка по МСФО выросла на 34% и составила 32 283 млн руб. Основным фактором, повлиявшим на рост выручки, является увеличение объемов реализации электроэнергии. Выручка от реализации электроэнергии выросла в 4 раза по причине присвоения ПАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской и Вологодской областях в 2018 г.

В целом рост выручки за 6 месяцев 2018 года против аналогичного периода прошлого года составил 8 162 млн руб. при росте операционных расходов на 7 498 млн руб. В результате EBITDA увеличилась на 7% и достигла 4 363 млн руб. Прибыль за период составила 1 180 млн руб.

По оценке МРСК Северо-Запада, прогнозный объем чистой прибыли по МСФО компании по итогам 2018 г. составит 2,2 млрд рублей, исходя из сценарных условий, заложенных в бизнес-план компании на 2018 г. Представители инвестиционного сообщества высоко оценили готовность руководства компании к диалогу и качество раскрытия информации

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