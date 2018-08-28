Задержка рейса в Анталью оставила ночевать 500 пассажиров в аэропорту Пулково

Ночные посиделки на чемоданах устроили отпускники в петербургском аэропорту Пулково. Ждать отправки борта авиакомпании «Россия» из Северной столицы в турецкую Анталью пришлось почти восемь часов.

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры 28 августа, рейс FV5853 по расписанию должен был вылететь в 2:55. Но посадку так и не объявили. Маршрут обслуживает Boeing 747, который вмещает более 500 пассажиров. «С трёх часов ночи и до сих пор ничего не известно, когда вылет. Говорят, что сломан самолет», — поделились очевидцы.

Как пояснили в авиакомпании «Россия», рейс задержали по технической причине, «в связи с поздним прибытием воздушного судна».

«На данный момент началась посадка в самолёт. Все пассажиры о задержке были оповещены заранее, также в соответствии с международными авиационными правилами и стандартами авиакомпании они обеспечивались напитками и горячим питанием», — отметил перевозчик.

По данным онлайн-табло Пулково, задержке вылета в Анталью предшествовала заминка с рейсом из Симферополя. Самолёт FV 5620 должен был прилететь 27 августа в 21:30, но в Пулково его дождались только в 05:38.