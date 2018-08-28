Россия готовится к крупнейшим с 1981 года военным учениям. К маневрам привлекут сотни тысяч военных и десятки тысяч танков

В России пройдут крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018». Об этом 28 августа заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед журналистами в Абакане.

В маневрах задействуют триста тысяч военнослужащих, десятки тысяч танков, бронетранспортеров, самолетов, вертолетов и беспилотников.

«Они (учения. — Прим. ред.) в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», – цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники – это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», – продолжил министр.

Учения будут проводиться с 11 по 15 сентября и начнутся с серии подготовительных мероприятий, которая будет включать 15 специальных учений по обеспечению войск.