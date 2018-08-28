Снижение цен на рейсы в Тбилиси от «Уральских авиалиний»

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о снижении цен на популярном направлении: Санкт-Петербург – Тбилиси – Санкт-Петербург.

Стоимость авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург – Тбилиси:

эконом от 5 320 руб. (на вылеты до 30 сентября 2018 года);

промо от 4 068 руб., эконом от 5 320 руб. (на вылеты с 1 октября 2018 по 30 марта 2019).

Стоимость авиабилетов Тбилиси – Санкт-Петербург:

промо от 4 146 руб. (на вылеты с 1 октября 2018 по 30 марта 2019);

эконом от 5 476 руб. (на вылеты с 1 октября 2018 по 30 марта 2019).

Стоимость может измениться в зависимости от курса евро.

Билеты уже в продаже на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

К оплате доступны бонусы программы Крылья. Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.

Сроки акции: с 17.08.18 по 30.03.19. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г. Подробнее об организаторе, условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com. или по телефону 8-800-77-00-262