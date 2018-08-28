Рубль опомнился после введения новых санкций и перешёл к росту

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов на Московской фондовой бирже 28 августа.

Европейская валюта потеряла около 25 копеек и торгуется на уровне 78,6 рубля за евро.

Доллар опустился на 27 копеек. По данным на 10.15, за американскую валюту дают 67,3 рубля.

Нефть марки Brent поднялась в цене до 76,21 доллара за баррель.

27 августа США ввели новые санкции против России за отравление в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О новом раунде санкционного давления было объявлено еще 8 августа, что сказалось на российской валюте, которая на прошлой неделе обновила антирекорд этого года.