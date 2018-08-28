В Чили более трехсот человек отравились токсичными газами. Ядовитое облако накрыло две коммуны в Вальпараисо

В Чили более трехсот человек отравились в результате выброса ядовитых веществ в атмосферу в провинции Вальпараисо. Ядовитое облако накрыло коммуны Кинтеро и Пучункави, сообщает 28 августа издание La Tercera со ссылкой на заявление главы провинции Хорхе Мартинеса.

Коммуны накануне накрыло ядовитое облако, в котором выявили хлороформ, нитробензол и изобутан. Власти пытаются выяснить источник утечки токсичных газов.

По словам Хорхе Мартинеса, в настоящее время зафиксировано 301 отравление, двое человек госпитализированы.

В регионе объявили «желтый» уровень опасности в связи с чрезвычайной экологической ситуацией. В школах отменили занятия. Власти увеличили количество специалистов в четыре раза для выявления всех источников загрязнения. В больницах подготовили необходимое оборудование и специалистов.