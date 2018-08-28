На Васильевском пожилой горожанин нахимичил с психотропами и уехал с инструментами в полицию

Набор химика-фармацевта нашли у пожилого жителя Васильевского острова в Петербурге. Психотропный результат экспериментов также оказался при нём.

Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, двумя днями ранее у дома 32/3 по улице Кораблестроителей сотрудники полиции встретили подозрительного горожанина с сумками. Мужчину доставили в отделение, где из поклажи извлекли 176 граммов бежевого порошка. Также у 61-летнего задержанного нашлись стеклянные и пластмассовые ёмкости и химические реактивы, используемые для приготовления наркотиков.

В отношении «наркоповара» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка психотропных веществ), сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.