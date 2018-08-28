В Минпромторге заявили о возможном увеличении финансирования российского судостроения

Российское судостроение может получить дополнительную господдержку в 2019 году. Об этом 28 августа заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске.

«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года, по 10 миллиардов в год на меры развития данного направления (судостроения). Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», — цитирует министра РБК.

«Коммерсантъ» также сообщил, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы предложила отказаться от «антикризисной» помощи в судостроении и легкой промышленности, автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении. Речь шла о возможном сокращении прямых субсидий.

По данным издания, Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должны проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам.

В ОСК заявили, что «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов», поэтому они подготовили обоснование для выделения денег на лизинг.