В правительстве хотят штрафовать за запуски незарегистрированных дронов. Владельцам понадобится разрешение на полёт

В России предложили штрафовать за запуск незарегистрированных беспилотников. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила правительственная комиссия, при этом ситуация с обязательной регистрацией дронов остается неясной.

Как пишет 28 августа «Российская газета», за несанкционированный запуск беспилотника нарушителей хотят штрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей.

Потенциальным нарушителем будет считаться человек, который с земли управляет аппаратом весом от 250 граммов. После внесения поправок в КоАП он будет называться внешним пилотом.

Необходимость поправок объяснили значительным увеличением инцидентов с беспилотниками. В 2017 году их было 50. Издание указывает, что для легального запуска дрона нужно его зарегистрировать и получить разрешение на полет.

С 5 июля 2017 года должны были вступить в силу поправки в Воздушный кодекс, которые обязывали всех владельцев беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов проходить регистрацию. Пилотам было предписано обращаться во ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», чтобы получить специальную радиометку, которая крепится на корпус устройства и позволяет считывать информацию о беспилотнике и его владельце на расстоянии до 300 метров. В заявлении на регистрацию должна была содержаться информация о беспилотнике, стране-изготовителе, его наименование, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальная взлетная масса, тип и количество двигателей.

Подведомственный Минтрансу ФГУП тогда заявлял, что постановка дронов на учет временно невозможна. «Во исполнение этой нормы федерального закона предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта», – комментировали в «ЗащитеИнфоТранс» и добавляли, что норму разработали и готовятся отправить в Минюст и правительство.